Taxas de juros recuam com curva americana à espera de PIB EUA e votação de PL de Fundos

Os juros futuros recuam a manhã desta quarta-feira, 29, em sintonia com os retornos dos Treasuries, à espera da segunda leitura do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no terceiro trimestre (10h30). Além disso, o mercado monitora a pauta do Congresso. São esperadas a votação do projeto de lei de taxação dos fundos exclusivos e fundos offshore no Senado e a instalação da comissão mista da proposta da subvenção do ICMS. Também vai a plenário do Congresso o projeto que regulamenta as apostas esportivas de quota fixa, as chamadas bets. Às 9h39, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 cedia para 10,145%, de 10,182% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 caía para 10,530%, de 10,576% no ajuste de terça. O juro da T-note de 10 anos caía para 4,279% (de 4,337%).

