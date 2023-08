Taxas de juros recuam após aprovação do arcabouço fiscal

Os juros futuros longos recuam perto de 10 pontos-base e os médios 4 pontos-base refletindo a reação do mercado à aprovação do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados. O texto, que teve 379 votos a favor e 64 contra, segue agora para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O movimento está em sintonia com o dólar e rendimentos dos Treasuries. Às 9h20 desta quarta-feira, 23, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 marcava 12,410%, de 12,416% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 ia para 10,480%, de 10,528%, e o para janeiro de 2027 caía para 10,280%, de 10,368% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 recuava para 10,790%, de 10,879%.

continua após publicidade