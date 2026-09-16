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Taxas de juros recuam alinhads ao exterior mais calmo e após queda maior do IBC-Br

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os juros futuros médios e longos recuam na manhã desta quarta-feira, 16, em linha com o dólar, petróleo e rendimentos dos Treasuries, num dia mais calmo no cenário internacional e com investidores à espera das decisões de política monetária do Federal Reserve (Fed) e do Comitê de Política Monetária (Copom).

Além disso, o IBC-Br teve queda maior que a mediana das estimativas, embora as taxas curtas estejam estáveis, em meio às apostas de corte da Selic hoje.

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Às 9h12, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,580%, de 13,579% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 caía para 13,885%, de 13,923%, e o para janeiro de 2031 cedia para 14,140%, de 14,201% no ajuste de terça (15).

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