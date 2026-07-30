Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Taxas de juros recuam, alinhadas a dólar, petróleo e curva de Treasuries

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em 30.07.2026, 09:37:00 Editado em 30.07.2026, 09:47:22
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os juros futuros recuam na manhã desta quinta-feira, 30, alinhados ao dólar, petróleo e rendimentos dos Treasuries, que passaram a cair na última hora. Mais cedo, o IGP-M mostrou deflação maior do que a esperada em julho. Já a Pnad, mostrou taxa de desemprego de 5,4% no trimestre móvel encerrado em junho de 2026, em linha com a mediana das estimativas. O mercado aguarda pelos leilões de LTN e NTN-F (11h).

Às 9h20, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,825%, de 18,839% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 cedia para 14,140%, de 14,197%, e o para janeiro de 2031 caía para 14,395%, de 14,450% no ajuste de quarta-feira, 29.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
JUROS mercado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV