Taxas de juros recuam, alinhadas a dólar, petróleo e curva de Treasuries

Os juros futuros recuam na manhã desta quinta-feira, 30, alinhados ao dólar, petróleo e rendimentos dos Treasuries, que passaram a cair na última hora. Mais cedo, o IGP-M mostrou deflação maior do que a esperada em julho. Já a Pnad, mostrou taxa de desemprego de 5,4% no trimestre móvel encerrado em junho de 2026, em linha com a mediana das estimativas. O mercado aguarda pelos leilões de LTN e NTN-F (11h).

Às 9h20, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,825%, de 18,839% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 cedia para 14,140%, de 14,197%, e o para janeiro de 2031 caía para 14,395%, de 14,450% no ajuste de quarta-feira, 29.