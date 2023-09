Taxas de juros operam estáveis em meio a dólar fraco e alta das T-Notes

Os juros futuros operam praticamente estáveis na manhã desta segunda-feira, 18, em toda a curva em meio ao recuo do dólar e alta dos retornos dos Treasuries, a dois dias da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom). Mais cedo foi divulgado no Boletim Focus que a mediana das projeções para a inflação oficial em 2024, foco principal da política monetária, baixou de 3,89% para 3,86%, mesma de um mês atrás, dentro do intervalo da meta de inflação, mas acima do alvo central, de 3,0%.

Às 9h40, a taxa de contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 subia a 10,430%, de 10,419% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2027 ia para 10,315%, de 10,318%, e o para janeiro de 2029 marcava 10,880%, de 10,886%.