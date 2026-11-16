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ECONOMIA

Taxas de juros operam estáveis com dólar em alta e yields de Treasuries em baixa

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os juros futuros operam estáveis na manhã desta segunda-feira, 16, em meio ao avanço do dólar, mas queda dos rendimentos dos Treasuries e do petróleo. A queda do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de setembro parece ter efeito limitado na ponta curta da curva diante também da piora adicional da expectativa de inflação para 2027 no Boletim Focus, com estimativa de Selic mais elevada.

Às 9h50, a taxa de depósito interfinanceiro para janeiro de 2028 estava em 14,280%, de 14,269% no ajuste anterior.

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O DI para janeiro de 2029 marcava mínima de 14,675%, de 14,673%, e o para janeiro de 2031 estava em 14,980%, de 14,976% no ajuste de sexta-feira.

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