Taxas de juros operam estáveis com dólar e pouca liquidez

Os juros futuros começam o dia estáveis em toda a curva, diante do dólar perto da estabilidade ante o real, mas com viés de alta, enquanto os retornos dos Treasuries recuam, num dia de agenda fraca que deve manter a liquidez menor nesta sessão. Às 9h18 desta quarta-feira, 19, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 ia para 12,760%, de 12,753% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 marcava 10,74%, de 10,72%, e o para janeiro de 2027, 10,15%, de 10,14% no ajuste de terça-feira. O DI para janeiro de 2029 apontava 10,48%, de 10,49%.

