Taxas de juros operam estáveis, apesar de queda na produção industrial

Da Redação

Os juros futuros operam estáveis no início de sessão desta terça-feira, 5, após a produção industrial, medida pelo IBGE, ter caído 0,7% em agosto, queda maior que a mediana das estimativas (-0,4%), o que poderia trazer viés de baixa ao curtos, e na contramão da leve baixa do dólar à vista. O investidor aguarda pelo leilão de NTN-B (11h), num dia sem um condutor mais forte para os negócios, que costuma manter alguma pressão de alta na curva. Às 9h25 desta terça, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 10,62%, de 10,61% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 exibia taxa de 10,24%, de 10,22% na segunda-feira, e o para janeiro de 2023 operava estável a 9,21%.