Taxas de juros médias e longas avançam 10 pb com dólar e após varejo mais forte

Luciana Xavier (via Agência Estado)

O movimento é de alta de perto de 10 pontos-base (pb) dos juros futuros na manhã desta quarta-feira, 17, alinhados ao dólar, que sobe ante o real e moedas no exterior, e após os números mais fortes das vendas no varejo. As vendas do comércio varejista subiram 0,8% em março ante fevereiro, na série com ajuste sazonal e bem acima do teto das estimativas (0,5%). Às 9h25, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 marcava 13,330%, de 13,302% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 ia para 11,79%, de 11,69%, e o para janeiro de 2027 subia a 11,32%, de 11,23%. O vencimento para janeiro de 2029 subia para 11,63%, de 11,53% no ajuste de terça-feira, 16.