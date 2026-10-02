Taxas de juros ficam perto da estabilidade e exterior traz viés de baixa

Os juros futuros têm oscilações estreitas na manhã desta sexta-feira, 2, com viés de baixa nos médios e longos diante do recuo do petróleo e dos rendimentos dos Treasuries. O dólar, no entanto, sobe levemente ante o real, a dois dias das eleições.

O mercado financeiro repercute a produção industrial, que caiu 0,6% em agosto ante julho, uma queda maior que o piso das projeções (-0,5%), mas o dado tem peso limitado sobre os juros curtos.

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Às 9h20, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,548%, de 13,563% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2029 cedia para 13,785%, de 13,821%, e o para janeiro de 2031 estava em 14,010%, de 14,034% no ajuste de ontem.