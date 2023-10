Taxas de juros ficam estáveis em meio a exterior mais tranquilo e agenda esvaziada

Após caírem na segunda-feira, 9, os juros futuros operam estáveis em toda curva no início desta terça-feira (10), em manhã mais tranquila no exterior, com rendimentos dos Treasuries em queda e dólar em baixa ante o real. Além disso, a agenda local esvaziada limita a liquidez e o mercado aguarda o leilão de NTN-B e LFT (11h). Às 9h34, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 marcava 10,845%, de 10,833% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 apontava 10,880%, de 10,898%, e o para janeiro de 2029 ia para 11,360%, de 11,384% no ajuste de segunda.

