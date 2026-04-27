Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Taxas de juros ficam estáveis com forças contrárias de dólar e petróleo

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em 27.04.2026, 09:47:00 Editado em 27.04.2026, 09:52:55
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os juros futuros operam ao redor da estabilidade na manhã desta segunda-feira, 27, em meio às forças contrárias de queda do dólar ante o real, mas avanço do petróleo e dos rendimentos dos Treasuries. O exterior busca uma direção diante da falta de avanço nas conversas entre Estados Unidos e Irã, o que prolonga mais a guerra, que completa dois meses na terça (28).

Às 9h22 desta segunda, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 tinha máxima de 14,115%, de 14,104% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 estava em 13,490%, de 13,480%, e o para janeiro de 2031 marcava 13,525%, de 13,517% sexta-feira no ajuste.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
JUROS mercado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV