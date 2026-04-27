Taxas de juros ficam estáveis com forças contrárias de dólar e petróleo

Os juros futuros operam ao redor da estabilidade na manhã desta segunda-feira, 27, em meio às forças contrárias de queda do dólar ante o real, mas avanço do petróleo e dos rendimentos dos Treasuries. O exterior busca uma direção diante da falta de avanço nas conversas entre Estados Unidos e Irã, o que prolonga mais a guerra, que completa dois meses na terça (28).

Às 9h22 desta segunda, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 tinha máxima de 14,115%, de 14,104% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 estava em 13,490%, de 13,480%, e o para janeiro de 2031 marcava 13,525%, de 13,517% sexta-feira no ajuste.