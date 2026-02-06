Taxas de juros ficam estáveis com dólar fraco e yields de Treasuries em alta

Os juros futuros operam estáveis na manhã desta sexta-feira, 6, tendo o dólar em queda de um lado e os retornos dos Treasuries em alta, num dia de agenda local pouco robusta. No radar está a coletiva com o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello. Mais cedo, ele disse que a gestão da política econômica manteve inflação baixa mesmo com crescimento e mercado de trabalho aquecido.

Mello foi indicado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para ocupar uma diretoria do Banco Central, e seu nome não foi bem recebido pelo mercado. O presidente Lula ainda não anunciou as nomeações.

Às 9h18, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,380%, de 13,379% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 marcava 12,725%, de 12,727%, e o para janeiro de 2031 estava em 13,150%, de 13,148% no ajuste de quinta (5).