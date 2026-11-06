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ECONOMIA

Taxas de juros ficam estáveis antes de payroll nos EUA, em linha com dólar

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os juros futuros operam estáveis na manhã desta sexta-feira, 6, em linha com o dólar, com investidores à espera do relatório de emprego dos Estados Unidos, o payroll, às 10h30 (de Brasília). O dado ajudará a guiar as apostas para a política monetária dos EUA, o que influencia as curvas de juros de outros países.

Às 9h12, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,661%, de 13,660% no ajuste anterior.

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O DI para janeiro de 2029 estava em 14,710%, de 14,729%, e o vencimento para janeiro de 2031 marcava 14,975%, de 14,978% no ajuste de ontem.

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