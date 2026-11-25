Os juros futuros operam estáveis na manhã desta quarta-feira, 25, diante do dólar em alta, rendimentos dos Treasuries em queda, e da expectativa pelo anúncio de mais medidas fiscais pelo governo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne-se nesta quarta com a equipe econômica para definir o alcance das novas medidas de aperto fiscal, que constarão em uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) a ser enviada ao Congresso Nacional.

O mercado também espera pela divulgação do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) de outubro e a segunda leitura do PIB do 3º trimestre (10h30).

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Às 9h19, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2028 marcava 14,445%, de 14,441% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 estava em 14,855%, estável em relação ao ajuste anterior, e o para janeiro de 2031 estava em 15,095%, de 15,112% no ajuste de terça-feira, dia 24.