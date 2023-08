Taxas de juros ficam estáveis antes de Campos Neto e leilão do Tesouro

Os juros futuros começam a quinta-feira, 17, estáveis e sem liquidez, à espera da entrevista do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ao

(12 horas), de informações sobre as primeiras reuniões trimestrais de diretores do BC com economistas e pelo leilão do Tesouro de LTN e NTN-F (11 horas). Às 10h34, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 marcava 12,440%, de 12,444% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 estava em 10,510%, de 10,507%, e o para janeiro de 2027 estava em 10,265%, estável. O DI para janeiro de 2029 apontava 10,780%, de 10,763% no ajuste anterior.