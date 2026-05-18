Taxas de juros fecham em firme queda após Trump indicar que tratativas com Irã avançaram

Os juros futuros acentuaram o ritmo de baixa rumo ao final do pregão desta segunda-feira, 19, em sincronia com a melhora do humor nos mercados globais, depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter afirmado que não vai realizar um ataque ao Irã programado para terça-feira, 19. As taxas, que já cediam, praticamente dobraram o ritmo de queda, ao mesmo tempo em que os retornos dos Treasuries e o aumento do petróleo perderam fôlego.

Após o estresse da semana passada, quando taxas intermediárias e longas saltaram quase 70 pontos-base, profissionais apontam que a movimentação desta segunda, até o evento do final da tarde, representava uma correção dos prêmios de risco. Igual tendência foi observada no dólar, que recuou 1,37% no dia, para R$ 4,99, o que também deu suporte ao alívio nos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI).

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A curva a termo, porém, segue com todos os vencimentos ao redor de 14%, em meio à continuidade no bloqueio do estreito de Ormuz. Por aqui, o quadro político segue gerando cautela, após denúncias que revelaram uma relação próxima - que, inclusive, incluiu recebimento de recursos - entre o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro e o banqueiro detido Daniel Vorcaro.

Encerrados os negócios, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 cedeu de 14,227% no ajuste de sexta-feira para 14,135%. O DI para janeiro de 2029 fechou em mínima intradia de 13,995%, vindo de 14,16% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2031 anotou redução de 14,251% no ajuste a 14,125%.

A primeira sessão da semana começou com alguma tranquilidade nos mercados globais, devido à notícia de que os EUA teriam aceitado suspender sanções petrolíferas ao Irã. Teerã, por sua vez, deseja uma trégua longa em múltiplas fases no conflito e pediu uma abertura gradual e segura para o Estreito de Ormuz, segundo documento do país persa obtido pela agência Al Arabiya.

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A aversão ao risco, no entanto, voltou ao radar com falta de confirmação de Washington sobre os avanços nas tratativas e, também, com afirmações mais agressivas de Trump. Já de tarde, o presidente, em seu tradicional estilo "morde e assopra", disse que há "negociações sérias" em andamento com o Irã e expectativa de que um acordo "muito aceitável" seja alcançado, razão pela qual decidiu suspender um ataque planejado para terça.

Em publicação na Truth Social, o presidente ponderou que instruiu seu gabinete de guerra a permanecer preparado para lançar "um ataque total e em larga escala contra o Irã, a qualquer momento", caso um "acordo aceitável" não seja alcançado.

Segundo um estrategista de uma grande tesouraria, que falou à Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) sob anonimato, como moedas e juros sofreram bastante na sexta-feira, nesta segunda ocorreu uma devolução com uma "mini perspectiva de melhora" no front da guerra, seguida das declarações de Trump.

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"O dia no mercado de juros futuros foi marcado por um movimento de correção técnica", afirmou Marianna Costa, economista-chefe da Mirae Asset. O fechamento da curva devolve parte da alta observada na semana anterior, apontou Costa, que havia sido motivada pela reprecificação do cenário eleitoral de 2026.

No campo dos indicadores, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), que funciona como um termômetro mensal para o PIB, não fez preço, ao recuar 0,67% entre fevereiro e março, na comparação dessazonalizada. O consenso do mercado apontava redução de 0,3%. Apesar do recuo na passagem mensal, o dado subiu 1,3% entre o quarto trimestre de 2025 e os primeiros três meses de 2026.

Para Matheus Pizzani, economista do PicPay, a expansão observada de janeiro a março

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pode gerar uma "impressão equivocada" de que a economia segue tão resiliente quanto em anos anteriores. "A atividade econômica se beneficiou sobremaneira de fatores sazonais nos primeiros meses do ano relacionados ao bom desempenho do setor agropecuário e o maior impulso ao consumo por parte das famílias", avaliou.

No boletim Focus, a mediana de estimativas para a Selic ao final deste ano subiu de 13% para 13,25% entre a semana passada e atual, enquanto a projeção para o fim de 2027 permaneceu em 11,25%. "Segue válida a percepção de que o Banco Central continuará a cortar a taxa Selic, porém agora em um orçamento total com uma magnitude consideravelmente reduzida", disse Costa, da Mirae.