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Taxas de juros exibem viés de baixa com alívio externo e após ata do Copom

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 09:44:00 Editado em 05.05.2026, 09:55:37
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Os juros futuros exibem viés de baixa na manhã desta terça-feira, 5, em linha o recuo do petróleo, dólar e rendimentos dos Treasuries, enquanto o mercado repercute a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Segundo o documento, a atividade econômica doméstica manteve trajetória de moderação no crescimento, tal como antecipado pelo colegiado, e que novamente foram debatidas as alterações mais amplas no balanço de riscos.

Às 9h15, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 cedia para 14,175%, de 14,209%, e para janeiro de 2029 cedia para 13,800%, de 13,859% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2031 recuava para 13,820%, de 13,879% no ajuste de segunda-feira (4).

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