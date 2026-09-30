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ECONOMIA

Taxas de juros estendem alívio com dólar e pesquisas eleitorais ficam no radar

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os juros futuros estendem o alívio da véspera e recuam a partir do miolo da curva na manhã desta quarta-feira, 30, em sintonia com o dólar, e com investidores atentos à disputa eleitoral para Presidente da República acirrada.

Pesquisa Indexa/Broadcast aponta Lula com 43% das intenções de voto em eventual segundo turno, ante 42% de Flávio Bolsonaro (PL), em empate técnico.

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Às 9h10 desta quarta, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 tinha máxima de 13,550%, de 13,548% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 caía para 13,740%, de 13,789%, e o para janeiro de 2031 recuava para 13,920%, de 13,980% no ajuste de terça-feira, 29.

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