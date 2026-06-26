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Taxas de juros engatam nova sessão de queda com cenário mais benigno no exterior

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em 26.06.2026, 09:27:00 Editado em 26.06.2026, 09:37:45
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Os juros futuros prosseguem na trajetória de queda nesta sexta-feira, 26, diante da queda de mais de 3% do petróleo, diante dos desdobramentos do acordo de paz entre EUA e Irã. Há também recuo dos yield das T-Notes e viés de baixa do dólar ante o real. Além disso, o setor externo mostrou déficit em conta corrente abaixo do esperado e Investimento Direto no País (IDP) acima do teto das projeções.

Já taxa de desocupação no Brasil, que ficou em 5,6% no trimestre encerrado em maio, veio em linha com a mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast.

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Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para 14,050%, de 14,091% no ajuste anterior. DI para janeiro de 2029 recuava para 14,240%, de 14,339%, e o para janeiro de 2031 cedia para 14,310%, de 14,396% no ajuste anterior.

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