Taxas de juros disparam em reação a quadro eleitoral, dados do varejo e medidas fiscais
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Em uma sessão já levemente negativa para os juros futuros, que abriam em alta de menos de 10 pontos-base com dados mais fortes de atividade e a isenção da "taxa das blusinhas", uma conjunção de fatores conferiu fôlego extra à elevação dos DIs na segunda etapa do pregão.
Ao contrário do desempenho dos últimos dois dias, quando a abertura foi guiada pela guerra no Oriente Médio, o foco dos investidores se voltou ao cenário doméstico: notícia do site Intercept Brasil sobre uma negociação entre o presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o banqueiro Daniel Vorcaro, um dia antes de o dono do banco Master ser detido, azedou o humor dos mercados e impulsionou em bloco todos os vencimentos da curva a termo. Em seguida, uma subvenção para a gasolina e um novo subsídio para o diesel acentuaram a ascensão.
Mesmo antes dos dois eventos, o aumento mais forte que o previsto das vendas no varejo, aliado à retirada, na noite de terça, do imposto de importação de 20% sobre compras internacionais de US$ 50, já dava um tom de cautela aos negócios. A pesquisa Genial/Quaest, que mostrou o presidente Lula e Flávio tecnicamente empatados em eventual segundo turno, também não ajudou os DIs, ao indicar que a aprovação do governo aumentou três pontos entre abril e a edição atual da enquete, para 46%.
No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subiu de 14,108% no ajuste anterior para 14,21%. O DI para janeiro de 2029 anotou firme alta a 14,05%, vindo de 13,764% no ajuste. O DI para janeiro de 2031 saltou de 13,816% para 14,11%.
O primeiro salto nas taxas no período da tarde veio com reportagem do Intercept Brasil, que trouxe a divulgação de um áudio transcrito em que Flávio teria pedido dinheiro para Vorcaro, para pagar despesas com o filme "Dark Horse", que conta a história de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador negou que o projeto tenha sido financiado pelo dono do Master. Pouco depois, as taxas intermediárias e longas aceleraram a alta de 20 a 30 pontos-base, em seguida à nova medida para mitigar o impacto da escalada do petróleo nos combustíveis.
O governo federal estima uma despesa mensal de R$ 272 milhões para cada R$ 0,10 de subvenção no litro de gasolina. No caso do litro do diesel, o custo por mês foi calculado em R$ 492 milhões para cada R$ 0,10 de subvenção.
Gestor de renda fixa da Lifetime Gestora de Recursos, Valter Filho afirma que é difícil apontar um fator preponderante que tenha pressionado a curva de juros, mas todos os acontecimentos formaram uma conjuntura que elevou os prêmios de risco. "A subvenção é mais uma história na mesma direção, que é clara", afirma Filho, referindo-se a medidas como o programa Desenrola 2.0 e a recente retirada da "taxa das blusinhas" - que, além de estimular o consumo, têm algum impacto fiscal e acabam resvalando no cenário eleitoral.
"É mais pelo risco de eleição do que pelo risco fiscal. O fiscal é pequeno, só que é uma medida que pode ajudar bem em popularidade", apontou o estrategista de uma grande tesouraria à Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a respeito do fim do imposto de importação sobre compras de menor valor em sites internacionais. Ele avalia, ainda, que os gatilhos para a ascensão dos DIs foram domésticos, uma vez que o petróleo operou em viés de baixa, a curva de Treasuries pouco abriu e não houve novidades sobre a guerra.
"Hoje quarta-feira, 13 não vi ninguém falando de guerra", observou Filho, da Lifetime. Lá fora, o principal dado desta quarta foi o índice de preços ao produtor dos Estados Unidos (PPI, na sigla em inglês), que avançou 1,4% em abril ante março, a maior taxa mensal em pouco mais de quatro anos e o dobro do previsto pelo consenso de mercado. "A curva estava fechando lá fora e o PPI inverteu a tendência. Ficou meio zerada", disse o gestor.
Por fim, publicada pelo IBGE na abertura dos negócios, a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) mostrou que as vendas no varejo restrito subiram 0,5% em março ante fevereiro, quando o previsto era alta de apenas 0,1%. Já as vendas ampliadas vieram praticamente em linha com a mediana de 0,2% do Projeções Broadcast, ao crescerem 0,3%.