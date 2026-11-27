A confirmação de que Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, ocupará o cargo de ministro da Fazenda no quarto governo do presidente Lula acalmou os mercados, ao afastar o temor de medidas menos ortodoxas na política econômica, e trouxe perspectivas de um ajuste fiscal mais austero, o que levou a uma forte queima de prêmios nos juros futuros negociados na B3 nesta sexta-feira, 27.

Depois de já terem recuado por volta de 50 pontos-base no pregão de ontem em meio a especulações sobre o nome do banqueiro, as taxas encontraram espaço para devolver mais cerca de 80 pontos ao longo da tarde, refletindo o choque de credibilidade dado pela oficialização da notícia. Com o movimento, os juros futuros voltaram a operar em níveis bastante próximos ao observado antes das eleições presidenciais, e as apostas de aperto adicional da Selic em 2027 foram retiradas da curva.

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No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) de janeiro de 2028 caiu de 14,185%, no ajuste de ontem, a 13,700%. O DI de janeiro de 2029 cedeu de 14,455% a 13,705%, e o DI de janeiro de 2031 recuou de 14,62% a 13,930%. Na ponta mais longa, o DI para janeiro de 2037 arrefeceu a 14,175%, de 14,759%.

Em uma semana marcada pelas discussões sobre o titular da Fazenda, as negociações a respeito do pacote fiscal do governo e, ainda, por dados mais fracos de atividade e de inflação, a curva a termo ficou mais achatada. O vencimento de janeiro de 2028 caiu 115 pontos-base em relação ao fechamento da última sexta-feira, o janeiro de 2029, cerca de 160 pontos-base, e o de janeiro de 2031, cerca de 150 pontos.

Economista-chefe da EQI Investimentos, Stephan Kautz aponta que "90%" da descompressão observada na curva de juros hoje veio do "efeito Trabuco", em um alívio apoiado também em menor medida pelo IPCA-15 de novembro, que, ao vir abaixo do esperado na quinta-feira, reduziu a pressão em cima do Banco Central para subir os juros.

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Do lado fiscal, a indicação de Trabuco à Fazenda passa o recado de que haverá mais medidas de ajuste das contas públicas no próximo ano, afirma Kautz, além de retirar "ruídos heterodoxos" do cenário. "Propostas de André Lara Resende, mudança na meta de inflação, nomes heterodoxos para o Banco Central... Tudo isso diminuiu de risco", disse. Ao mesmo tempo, a questão da independência de Trabuco também é importante, acrescenta.

Kautz lembra o perfil de Fernando Haddad na Fazenda, que levava muitas propostas para avaliação de Lula, o que é uma estratégia do petista para governar. "Agora, Trabuco deve ter peso maior nas propostas econômicas. Mas a questão política é um ponto de atenção, porque ele precisa fazer essas propostas passarem pelo Congresso", ponderou.

Segundo o economista-chefe da XP, Caio Megale, além de ter o perfil necessário para a Fazenda, Trabuco traz consigo a expectativa de que quadros técnicos fortes sejam convidados para posições-chave, como a secretaria executiva da Fazenda e do Tesouro Nacional. O ex-presidente do Bradesco ainda deve influenciar Lula na nomeação de "bons quadros" para as quatro diretorias do BC que precisam ser preenchidas, afirma Megale.

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Ainda que a trajetória do câmbio à frente represente um risco altista para a inflação, a curva a termo deixou de precificar nesta sexta-feira um ciclo de aumento de juros no próximo ano, em meio ao alívio na percepção de risco fiscal. No final da tarde, a Selic terminal apontada para 2027 estava em 13,56%. Na segunda-feira, estava em 15,45%.