Os juros futuros despencaram em bloco nesta quinta-feira, 26, na quarta sessão seguida de recuo das taxas, à medida que aumenta o otimismo sobre um nome que agrade o mercado no ministério da Fazenda. Aos olhos dos investidores, a possível indicação ao cargo do presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, vem ganhando força. A Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) apurou que Trabuco avalia o convite, mas condiciona o aceite à garantia de que terá autonomia para comandar a pasta. No final do pregão, vencimentos longos chegaram a devolver 50 pontos-base após notícia de que o banqueiro chegou a Brasília para se encontrar com o presidente Lula.

Com o feriado de Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, o noticiário doméstico ditou o rumo dos negócios, que, no entanto, tiveram liquidez mais enxuta sem a operação do mercado de Treasuries. Também apoiaram a queda dos juros o IPCA-15 de novembro aquém do piso das estimativas e sinalizações sobre o ajuste fiscal.

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No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2028 caiu de 14,293%, no ajuste da véspera, a mínima intradia de 14,050%. O DI para janeiro de 2029 cedeu de 14,708% a mínima intraday de 14,200%, e o DI para janeiro de 2031 recuou de 14,947% a 14,335%. Na ponta mais longa, o DI para janeiro de 2037 saiu de 15,052% a mínima de 14,500%.

"Está todo mundo reagindo à possibilidade de que o ministro da Fazenda seja uma pessoa que consiga conversar com o mercado, mas também tenha trânsito em Brasília", afirma a head de renda fixa da Empiricus Research, Lais Costa, para quem "100%" da retirada de prêmios observada nesta quinta na curva se deve ao "efeito Trabuco".

Também ajuda no movimento, de acordo com Costa, a saída de um cenário de cauda em que o atual titular do Planejamento, Bruno Moretti, poderia ir para a Fazenda. Segundo apuração do Valor, diante do protagonismo assumido nas últimas semanas na pauta fiscal, Moretti é cotado para permanecer no Planejamento no quarto mandato de Lula. "Não é nada contra Moretti no sentido técnico, mas ele não era o preferido do mercado", explica.

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O Broadcast Político apurou que, durante seminário da bancada do PT nesta quinta, o ministro do Planejamento disse que não discute ajuste fiscal "só porque o mercado quer", mas defende o avanço nas medidas até para abrir espaço para investimentos públicos. Em sua visão, excluir a rubrica de investimentos do déficit, como propõem parlamentares petistas, não resolveria o problema.

O evento ocorreu num momento em que o governo discute internamente a possibilidade de enviar uma proposta de emenda à Constituição (PEC) ao Congresso com medidas fiscais complementares ao PLP 299/2026, já sancionado pelo Executivo. Mais cedo, Moretti afirmou que ainda não há previsão sobre o envio da PEC, que está em discussão.

Do lado da inflação, o IPCA-15 reforçou o fluxo de notícias mais positivo ao subir 0,22% em novembro, abaixo do piso do Projeções Broadcast, de 0,27%. As surpresas dos analistas vieram de passagens aéreas, que recuaram 10%, e os descontos da Black Friday também puxaram o índice para baixo, mas não só: medidas mais sensíveis ao ciclo, como núcleos e serviços, também desaceleraram.

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Para a estrategista de inflação da Warren, Andréa Angelo, a reação benigna do mercado ao dado foi no sentido correto, uma vez que esta foi a terceira leitura consecutiva de inflação abaixo do previsto, com uma dinâmica qualitativa que não preocupa. "O risco de uma inflação acima de 7% em 2027 já pode ser retirado do cenário", disse.