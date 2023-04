Taxas de juros desaceleram com fala de Campos Neto sobre arcabouço e dado dos EUA

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros futuros desaceleraram e rondam a estabilidade em meio a comentários do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre o arcabouço fiscal. "Arcabouço elimina risco de cauda", disse, acrescentando que o BC reconhece o esforço do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e sua equipe e que o BC está acompanhando a evolução do que foi anunciado do arcabouço.

Além disso, a pesquisa ADP dos Estados Unidos mostrou criação de empregado privado menor do que se esperava. E Haddad disse nesta manhã que o governo enviará ao Senado os nomes dos indicados para diretorias do Banco Central após o retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de sua viagem à China, na próxima semana.

Às 9h40 desta quarta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 marcava 13,26%, de 13,23% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2025 ia para 12,01%, de 11,99%, e o para janeiro de 2027 subia a 11,97%, de 11,98% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2029 estava em 12,37%, de 12,38%.