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ECONOMIA

Taxas de juros dão continuidade a avanço da véspera em meio à incerteza eleitoral

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O viés é de alta nos juros futuros na manhã desta quarta-feira, 14, apesar da queda maior que a esperada do volume de serviços prestados em agosto. O movimento está alinhado ao do dólar e do petróleo, após forte avanço das taxas na véspera diante do cenário eleitoral incerto. O mercado financeiro ainda aguardava na primeira hora dos negócios o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, que pode trazer novo ajuste à curva.

Às 9h18, a taxa de contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,466%, de 13,455%, e o para janeiro de 2029 subia para 12,475%, de 12,439% no ajuste anterior.

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O DI para janeiro de 2031 estava em 12,500%, de 12,473% no ajuste de ontem.

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