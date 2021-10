Taxas de juros começam semana estáveis, apesar de fatores para cautela

Da Redação

Os juros futuros operam estáveis na manhã desta segunda-feira, 4, apesar de dólar e juros dos Treasuries estarem em alta e também em meio a notícias que poderiam trazer cautela. Em especial, a "bomba fiscal" de R$ 46,5 bilhões contida nos "jabutis" da MP da crise hídrica e denúncias de que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, possuem dinheiro fora do país em paraísos fiscais.

Ambos dizem que as offshores estão declaradas à Receita Federal, mas normas do serviço público e da Lei de Conflito de Interesses indicam que eles podem ter desrespeitado os procedimentos demandados de altos funcionários do governo federal, o que eles negam.

Às 9h25 desta segunda, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 10,53%, de 10,55% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 exibia taxa de 10,16%, mesma taxa do ajuste de sexta-feira, e o para janeiro de 2023 estava em 9,13%, mesma taxa do ajuste anterior.