Taxas de juros começam o dia em alta com petróleo diante de dúvidas sobre EUA-Irã

Os juros futuros operam em alta na manhã desta terça-feira, 26, após terem caído na véspera, diante das dúvidas sobre o desfecho para Estados Unidos e Irã, que coloca o petróleo em alta de mais de 3%. Os rendimentos dos Treasuries, por sua vez, recuam na volta de feriado. No radar estão os leilões de NTN-B e LFT (11h).

Às 9h08 desta terça, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para máxima de 14,065%, de 14,006% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 subia a 13,775%, de 13,674%, e o para janeiro de 2031 tinha alta para 13,885%, de 13,801% no ajuste de segunda-feira, 25.