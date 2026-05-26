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Taxas de juros começam o dia em alta com petróleo diante de dúvidas sobre EUA-Irã

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 09:22:00 Editado em 26.05.2026, 09:28:15
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Os juros futuros operam em alta na manhã desta terça-feira, 26, após terem caído na véspera, diante das dúvidas sobre o desfecho para Estados Unidos e Irã, que coloca o petróleo em alta de mais de 3%. Os rendimentos dos Treasuries, por sua vez, recuam na volta de feriado. No radar estão os leilões de NTN-B e LFT (11h).

Às 9h08 desta terça, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para máxima de 14,065%, de 14,006% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 subia a 13,775%, de 13,674%, e o para janeiro de 2031 tinha alta para 13,885%, de 13,801% no ajuste de segunda-feira, 25.

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