Taxas de juros cedem enquanto mercado digere pacote fiscal, mas curva inclina na semana

Os juros futuros se ajustaram em baixa modesta desde o início da tarde desta sexta-feira, 13, depois de uma manhã mais volátil em que abriram pressionados pela pouca receptividade dos investidores ao pacote fiscal do governo. Segundo agentes, a leve descompressão na renda fixa local ocorreu na medida em que o mercado digere o texto-base do Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026, aprovado na quinta pelo Senado.

Encerrados os negócios, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2028 oscilou de 14,282%, no ajuste da véspera, a 14,285%. O DI para janeiro de 2029 recuou de 14,745% a 14,685%, e o DI para janeiro de 2031 teve baixa de 15,088% a 15,000%.

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No saldo da semana, porém, a estrutura da curva a termo ficou mais inclinada, refletindo o ceticismo sobre um ajuste mais estruturante das contas públicas e, também, uma ata do Comitê de Política Monetária (Copom) interpretada como 'dovish' por grande parte do mercado, devido ao peso maior dado à perda de fôlego da atividade do que à piora das expectativas inflacionárias.

Em relação ao fechamento de sexta da semana anterior, o DI para janeiro de 2028 ficou praticamente estável, com perda de 1 ponto-base, enquanto o vencimento de janeiro de 2029 oscilou 2 pontos para cima e o vértice de janeiro de 2031 subiu 10 pontos. Já a taxa de dez anos, para janeiro de 2037, aumentou perto de 20 pontos.

O texto-base do PLP, pelos cálculos do relator, tem impacto entre R$ 45,1 bilhões e 56,1 bilhões no resultado primário de 2027. Nas estimativas do ministério do Planejamento, o efeito das medidas, que devem ajudar a entregar a meta de superávit de 0,5% do PIB no próximo ano, está na casa de R$ 50 bilhões a R$ 60 bilhões.

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Economista-chefe da Monte Bravo, Felipe Tavares aponta que o alívio nos DIs nesta sexta tem relação com as medidas de ajuste fiscal. "Tem uma sinalização de preocupação. O discurso está convergindo no caminho certo", disse. Questionado sobre a reação dos ativos à sinalização do governo, que foi mais negativa em um primeiro momento, Tavares avalia que o mercado ainda está "meio anestesiado da pancada que foi o pós-eleição". "Acho que começam a pensar se essa história de fazer algo 'ok' é para valer", cogitou.

Para um trader, que falou sob anonimato, o mercado "está digerindo o PLP, fazendo contas e dando uma acomodada". "Não é o pacote que merecemos, mas... É por aí", disse.

Do lado dos dados econômicos, as vendas no varejo restrito e ampliado vieram acima do esperado em setembro, com alta de 0,2% ante agosto nos dois conceitos. A expectativa era de recuo mensal de 0,3% no segmento restrito, e de queda de 0,2% no amplo. Os números, porém, não alteraram a leitura de desaceleração da atividade.

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Segundo as economistas Natalia Cotarelli e Marina Garrido, do Itaú, ambas as medidas do comércio recuaram 0,3% no terceiro trimestre, o que reforça a visão da instituição de perda de ímpeto do consumo das famílias e da demanda doméstica.

Mais cedo, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ao participar de evento do Barclays em São Paulo, afirmou que o modelo de crescimento econômico estimulado pelo consumo está apresentando sinais de "fadiga" e se esgotando. Sobre política monetária, apontou que os dados conhecidos nos últimos dias não alteraram a mensagem do Copom em seu último comunicado e na ata. Não houve efeitos na curva, mas algumas afirmações soaram mais críticas ao mercado.

"Você pode não gostar do que o Banco Central escreveu, é do seu direito. Você que contratou e botou seu dinheiro numa gestora, o papel desse gestor não é gostar ou desgostar do Banco Central, e sim te dar uma rentabilidade atrativa. Se por acaso o seu gestor ainda não entendeu a mensagem do Banco Central, questione o seu gestor", disse Galípolo.