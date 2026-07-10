Taxas de juros cedem com IPCA abaixo do esperado, dólar e com curva de Treasuries

Os juros futuros recuam em toda a curva na manhã desta sexta-feira, 10, após o IPCA de junho ter vindo bem abaixo do esperado e em meio ao recuo do dólar ante o real e à queda dos rendimentos dos Treasuries. O IPCA subiu 0,16% em junho, abaixo do piso da mediana das estimativas, de 0,26%. O resultado acumulado em 12 meses foi de 4,64% até junho, ante taxa de 4,72% até maio, abaixo do piso do Projeções Broadcast, de 4,75%. O resultado deve reforçar as apostas de corte de 25 pontos-base da Selic em agosto, para 14% ao ano.

Às 9h19 desta sexta-feira, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para 13,910%, de 13,998% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 cedia para 14,045%, de 14,232%, e o para janeiro de 2031 recuava para 14,225%, de 14,394% no ajuste de quinta-feira, dia 9.