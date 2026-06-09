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Taxas de juros caem com exterior antes de leilões do Tesouro

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em 09.06.2026, 09:34:00 Editado em 09.06.2026, 09:43:48
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O movimento é de queda dos juros futuros médios e longos na manhã desta terça-feira, 9, em linha com o dólar, petróleo e rendimentos dos Treasuries, diante da fala do presidente dos EUA, Donald Trump, dizendo que um acordo de paz com o Irã está próximo.

Os juros curtos rondam a estabilidade, com viés de alta ante o ajuste de segunda-feira, 8, mas de baixa em relação ao fechamento.

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Logo mais o Tesouro realiza leilões de NTN-B e LFT (11h) e pode colocar ofertas mínimas, após o estresse da véspera, apenas para evitar o cancelamento da operação. "Se o Tesouro insistir em ofertar volumes expressivos, correrá o risco de exigir prêmios salgados do mercado, atuando como um fator de contaminação interna e travando o movimento de alívio vindo do exterior", avalia em relatório Luis Felipe Laudisio, cogestor da Warren Investimentos.

Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 ia para 14,505%, de 14,473% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 caía para 14,865%, de 14,928%, e o para janeiro de 2030 cedia para 14,705%, de 14,774% no ajuste de segunda.

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