Os juros futuros emendaram o segundo pregão de queda nesta terça-feira, 24, tendo como maior indutor a expectativa de que o governo apresente medidas adicionais de ajuste fiscal. As taxas seguiram exibindo baixa expressiva ao longo da tarde, com perda de mais de 20 pontos-base nos vencimentos médios, embaladas por notícias sobre a preparação de uma Proposta de Emenda Parlamentar (PEC) com foco na contenção de despesas obrigatórias.

Os relatos acerca da PEC se somaram a declarações recentes de integrantes do governo em tom mais ameno e a rumores de nomes mais amigáveis ao mercado que podem integrar a equipe econômica, criando um ambiente propício para descompressão dos prêmios.

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Encerrados os negócios, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2028 caiu de 14,641%, no ajuste da véspera, a 14,455%. O DI para janeiro de 2029 cedeu de 15,08% a 14,900%, e o DI para janeiro de 2031 recuou de 15,291% a 15,155%.

Segundo apuração da Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a equipe econômica trabalha para enviar ao Congresso uma PEC que se somaria ao projeto de lei complementar que traz medidas de ajuste fiscal (PLP 299/2026), aprovado na segunda pela Câmara. Já com aval do presidente Lula, a PEC deve ser enviada até a próxima semana, o que representará uma segunda fase da consolidação das contas públicas, em seguida ao PLP.

Parlamentares afirmaram ao Broadcast Político que o clima é favorável à aprovação de uma eventual PEC ainda neste ano. O quórum necessário para aprovar a medida seria de 308 votos, sendo que o PLP obteve apoio de 353 deputados.

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O superintendente de renda fixa e crédito da Porto Asset, Ricardo Espindola, pontua que as medidas apresentadas até agora foram vistas como insuficientes para controlar a trajetória de crescimento da dívida pública, tanto pelo mercado quanto pelo governo, que vem classificando o pacote fiscal como um primeiro passo. Nesse sentido, diz, as sinalizações sobre uma PEC criaram expectativas de que há mais por vir.

"Mas é um pouco de descompressão de risco. O mercado ainda projeta mais de 100 pontos-base de alta de juros no ano que vem e tem revisado as estimativas de inflação para cima e as de atividade para baixo. Temos estes dois pesos atuando sobre os juros", pondera Espindola, referindo-se à precificação implícita na curva de juros para a Selic ao fim de 2027.

Para Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos, aprovar uma PEC fiscal não será uma tarefa fácil, uma vez que o plano deve envolver cortes em saúde e educação. "O próprio presidente Lula já disse que não cortará nenhum real nessas alíneas. Em suma, é difícil acreditar que a base do governo apoiará esse 'pseudo segundo passo'", disse.

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Espindola, da Porto, acrescenta que também aliviaram os DIs nesta terça os nomes mais amigáveis ao mercado ventilados ontem para compor a diretoria do Banco Central, assim como informações de que o vice Geraldo Alckmin segue no páreo para comandar a Fazenda. Há, ainda, como pano de fundo, uma aparente preocupação maior nos pronunciamentos da equipe econômica, observou.

O atual ministro da Fazenda, Dario Durigan, ao participar de evento do Itaú nesta segunda, reforçou o compromisso com superávits primários entre 1% e 2% do PIB até o fim do próximo mandato e reiterou que temas como uma mudança na meta de inflação e controle de capitais não estão em discussão.

Segundo o economista-chefe do Itaú, Diogo Guillen, que falou no mesmo evento nesta terça, a continuidade do ajuste fiscal foi uma sinalização positiva dada por Durigan ao mercado. "Durigan trouxe de forma mais concreta, primeiro, um timing para as nomeações do Banco Central, falando que nas próximas duas semanas isso viria. E segundo, ele trouxe de forma mais concreta que o 'plano Moretti' é um primeiro passo e que vão vir os próximos passos. Acho que isso foi isso foi bem importante", disse Guillen.