Taxas de juros caem com dólar e produção industrial dentro do esperado

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros futuros se ajustam em baixa na manhã desta quinta-feira, 5, após três sessões de alta, em sintonia com o dólar, e em meio aos esforços do governo em sinalizar que não vai mexer na reforma da Previdência.

O movimento de baixa se dá após a produção industrial medida pelo IBGE ter vindo dentro do esperado, com queda de 0,1% em novembro ante outubro, ainda que a queda tenha sido um pouco menor que mediana das estimativas, negativa em 0,2%, no Projeções Broadcast. No radar, está o primeiro leilão de prefixados de 2023 (11h).

Às 9h18 desta quinta-feira, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 recuava para 13,14%, de 13,31% no ajuste da véspera. O DI para janeiro de 2025 caía para 13,15%, de 13,31%, e o para janeiro de 2024 cedia para 13,70%, de 13,79% no ajuste anterior. O dólar à vista caía 1,24%, a R$ 5,3846.