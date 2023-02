Taxas de juros avançam após IPCA-15 mais forte e com dólar em alta

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros futuros avançam na manhã desta sexta-feira, 24, após o IPCA-15 subir 0,76% em fevereiro, de 0,55% em janeiro, e acima da mediana das estimativas (+0,72%). O movimento se dá em linha com a alta do dólar e dos juros dos Treasuries. O mercado aguarda agora pelo índice de preços de gastos com consumo (PCE) dos EUA em janeiro (10h30). Às 9h16 desta sexta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 subia a 13,41%, de 13,38% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 ia para 12,66%, de 12,60%, e o para janeiro de 2027 avançava para 12,93%, de 12,87% no ajuste de quinta-feira, 23. O dólar à vista tinha alta de 0,53% neste mesmo horário, a R$ 5,1628.