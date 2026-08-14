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ECONOMIA

Taxas de juros aumentam ritmo de alta com eleição e cenário fiscal no radar

Escrito por Paula Dias (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As taxas de juros negociadas no mercado futuro oscilaram em alta leve na manhã desta sexta-feira, 14, nos vencimentos intermediários e longos, em linha com a deterioração da percepção de risco no Brasil, que sustenta o dólar em alta e derruba a Bolsa. Perto do fim da manhã, no entanto, houve aceleração em alguns dos contratos ao longo da curva, com os vértices mais longos atingindo alta de 10 pontos-base.

Para o economista-chefe da Bravonte Capital, Eduardo Velho, o comportamento dos juros mostra essencialmente a preocupação com o quadro fiscal doméstico, à medida que o mercado precifica antecipadamente um resultado de eleição presidencial com continuidade de uma política fiscal expansionista. "O mercado está aumentando o peso do calendário eleitoral, com a percepção de que não haverá um controle de gastos", afirma.

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Com isso, diz ele, a perspectiva é de manutenção de juros elevados por mais tempo.

Quanto à decisão do Brasil de aderir à reciprocidade quanto às sanções dos Estados Unidos, o economista considera ser um fator agravante, mas não o principal para a precificação da curva.

Às 11h38, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2027 tinha taxa de 13,755%, ante 13,746% do ajuste de ontem.

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O DI para liquidação em janeiro de 2029 projetava 14,32%, na máxima do dia, ante 14,25% do ajuste anterior. A taxa do DI para janeiro de 2031 estava em 14,61%, contra 14,51%.

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