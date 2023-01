Taxas de juros arrefecem alta à tarde, de olho em 'freio de arrumação' do governo

Mateus Fagundes (via Agência Estado)

Uma correção na comunicação na Esplanada dos Ministérios fez com que as taxas dos juros futuros tivessem altas mais moderadas nesta quarta-feira se comparadas aos avanços de segunda-feira e terça-feira. O mercado aparou os excessos depois do desmentido do ministro da Casa Civil, Rui Costa, de que o novo governo vai rever a reforma da Previdência de 2019, de declarações menos intervencionistas na Petrobras por parte do presidente indicado à companhia, Jean Paul Prates, e da notícia de reunião ministerial na sexta-feira.

A cautela com o futuro da situação fiscal do País segue dando no pano de fundo dos negócios, contudo. Há dúvidas quanto à viabilidade da ideia de ajuste fiscal proposta ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, bem como com relação à discussão do novo arcabouço fiscal. A pressão para que a desoneração dos combustíveis seja estendida também incomoda, dado seu impacto na arrecadação de receitas em meio a um avanço forte das despesas na esteira da Emenda da Transição.

O contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 subiu de 13,699% no ajuste anterior para 13,75%. O janeiro 2025 passou de 13,171% para 13,215%. O janeiro 2027 avançou de 13,155% para 13,23%. O janeiro 2029 acelerou de 13,164% a 13,24%. E o janeiro 2031 foi de 13,130% para 13,24%. A liquidez foi menor do que a desta terça-feira, mas melhor do que a quarta-feira passada. Entre os principais vértices, o janeiro 2025 teve o maior giro, de 609,6 mil contratos.

Desde a abertura, o ímpeto de alta das taxas foi longe do visto nas sessões passadas. O mercado passou por uma espécie de "esgotamento da alta", nas palavras do economista e operador de renda fixa da Nova Futura Investimentos, André Alírio.

O noticiário também deu a sua contribuição. O ruído da fala de Carlos Lupi na terça seguiu reverberando e coube ao ministro Rui Costa dar o freio de arrumação.

Ao repórter Eduardo Gayer, Costa disse, no começo da tarde, que o governo federal não tem qualquer plano para revisar a reforma da Previdência. Segundo ele, a opinião do colega é "puramente pessoal" e não representa a posição oficial do Palácio do Planalto.

Mais para o fim da sessão, foi confirmada a convocação da primeira reunião ministerial do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O objetivo será alinhar o discurso com seus auxiliares diretos, como o caso de Lupi.

A "vitória" de Costa neste embate foi bem recebida pelos agentes. O ex-governador da Bahia é conhecido pelo pragmatismo, pela interlocução com agentes do mercado e por opiniões, inclusive de cunho econômico, divergentes do consenso petista.

Outra declaração que também ajudou a tirar pressão das taxas foi a de Jean Paul Prates sobre preços dos combustíveis. De acordo com ele, é "claro" que não vai haver intervenção nos preços e a companhia vai cumprir "o que o mercado e o governo criam de contexto". "Todo preço vai ter referência internacional", destacou.