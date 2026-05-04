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Taxas de juros apontam para cima com cautela por guerra no Irã

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em 04.05.2026, 09:22:00 Editado em 04.05.2026, 09:29:51
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Os juros futuros sobem na manhã desta segunda-feira, 4, em sintonia com o dólar, petróleo e rendimentos dos Treasuries diante de sinais negativos nos desdobramentos da guerra entre Estados Unidos e Irã. No radar também estão a piora nas expectativas de inflação para 2026 e 2028 no Boletim Focus e o aumento da querosene de aviação (QAV) pela Petrobras. O movimento é mais acentuado em relação aos ajustes de quinta-feira passada, enquanto ante o fechamento as taxas estão mais perto da estabilidade, mas com viés de alta.

O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã afirmou que estão ocorrendo negociações bilaterais com Omã sobre um protocolo para a passagem segura de navios pelo Estreito de Ormuz. Ele disse que os EUA devem "reduzir suas exigências" ao Irã, visto que as negociações para o fim da guerra no Oriente Médio estão paralisadas e reiterou que a prioridade de Teerã é encerrar o conflito.

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Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para 14,185%, de 14,141% no ajuste e 14,145% no fechamento de quinta-feira. O DI para janeiro de 2029 avançava 13,745%, de 13,665% no ajuste e 13,710% no fechamento. O vencimento para janeiro de 2031 subia para 13,760%, de 13,670% no ajuste anterior e 13,740% no último fechamento.

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