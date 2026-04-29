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Taxas de juros adotam viés de alta com exterior à espera de Fed e Copom

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 09:22:00 Editado em 29.04.2026, 09:30:18
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Os juros futuros operam viés de alta na manhã desta quarta-feira, 29,, em linha com o petróleo, os rendimentos dos Treasuries em cenário de incertezas na guerra no Irã. Em meio aos temores com a inflação por causa da escalada do petróleo, o IGP-M acelerou a 2,73% em abril, após alta de 0,52% em março, acima da mediana das estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast, que era avanço de 2,69%.

O dólar também tem viés de alta, com investidores à espera das decisões de política monetária do Federal Reserve (Fed) e do Comitê de Política Monetária (Copom).

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Às 9h10 desta quarta, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para 14,155%, de 14,123% no ajuste de terça (28). O DI para janeiro de 2029 ia para 13,650%, de 13,594%, e o para janeiro de 2031 avançava para 13,635%, de 13,597% no ajuste anterior.

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