Taxas de juros acompanham queda do dólar em dia mais positivo no exterior
Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
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Os juros futuros recuam na manhã desta segunda-feira, 21, acompanhando o dólar ante o real, o petróleo e os rendimentos dos Treasuries, num dia mais positivo no exterior. O mercado aguarda ainda a pesquisa Quaest (10h) e a agenda ganha mais tração a partir de terça-feira, 22, com ata do Copom e o discurso do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU.
Às 9h15 desta segunda, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava na máxima de 13,545%, de 13,554% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 cedia para 13,760%, de 13,831%, e o para janeiro de 2031 caía para mínima de 13,920%, de 14,035% no ajuste de sexta-feira, 18.
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