Taxas de juros acompanham dólar e engatam baixa pela 4ª sessão seguida

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros futuros médios e longos operam em baixa pela quarta sessão seguida, acompanhando o dólar, num dia de agenda fraca, mas véspera de divulgação do IPCA e do relatório de emprego dos Estados Unidos, o payroll. O investidor está especialmente em compasso de espera de que o novo arcabouço fiscal seja anunciado antes da reunião do Copom, nos dias 21 e 22.

Às 9h13 desta quinta-feira, 9, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2029 cedia para mínima de 13,15%, de 13,24% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 caía para 12,71%, de 12,79%, e o para janeiro de 2025 ia para 12,35%, de 12,40%. O vencimento para janeiro de 2024 marcava 13,08%, mesma taxa do ajuste anterior. O dólar à vista tinha queda de 0,31% neste mesmo horário, cotado a R$ 5,1240.