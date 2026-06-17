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Taxas de juros aceleram após abertura com petróleo, em meio a dúvidas sobre EUA-Irã

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em 17.06.2026, 10:05:00 Editado em 17.06.2026, 10:12:50
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Os juros futuros abriram perto da estabilidade nesta quarta-feira, 17, mas passaram a subir perto de 10 pontos-base a partir do miolo da curva conforme o petróleo acelera alta e também o dólar ante o real diante de dúvidas sobre o acordo entre EUA-Irã.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o memorando de entendimento com o Irã ainda não é definitivo, elevando a expectativa para a coletiva de imprensa marcada para 11h (horário de Brasília), quando ele deve detalhar o acordo entre Washington e Teerã. O IBC-Br ficou abaixo da mediana das estimativas e acaba ficando em segundo plano.

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Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 14,270%, de 14,256% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2029 subia para 14,490%, de 14,403%, e o para 14,395%, de 14,296% no ajuste de terça-feira, 16.

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