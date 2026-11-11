Taxas de juros abrem em queda, mas ficam estáveis conforme dólar reduz baixa

Os juros futuros começaram em baixa nesta quarta-feira, 11, e rondavam a estabilidade por volta das 9h15, conforme o dólar passou a cair menos antes o real. Além disso, o petróleo acentuou alta na última hora.

O mercado repercute a notícia de uma proposta preliminar de ajuste fiscal apresentada pela equipe econômica ao Congresso, que prevê uma economia de cerca de R$ 70 bilhões em 2027 com o objetivo de alcance de superávit primário de 0,5% do Produto Interno Bruto no próximo ano.

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As taxas mais curtas operam estáveis após volume de serviços ter mostrado queda de 0,1% em setembro ante agosto, menos intensa do que a mediana estimada (-0,4%).

Às 9h16 desta quarta, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2028 estava na máxima de 14,205%, de 14,214% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 marcava 14,620%, de 14,623%, e o para janeiro de 2031 estava em 14,935%, de 14,925% no ajuste de terça-feira, 10.