Taxas de juros abrem em alta, mas passam a cair com dólar

Luciana Xavier (via Agência Estado)

A sessão desta segunda-feira, 28, começou volátil no mercado de juros, que abriram em alta, mas logo em seguida passaram a cair, acompanhando o movimento do dólar num dia de agenda mais fraca e com investidores à espera de definições sobre a PEC da transição e o nome do futuro ministro da Fazenda no governo Lula. A liquidez ainda está bem reduzida.

Às 9h10, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía a 13,54%, de 13,60% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 recuava para mínima de 13,77%, de 13,90%, e para janeiro de 2024 cedia para 14,37%, de 13,48% no ajuste de sexta-feira.