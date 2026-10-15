Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Taxas de juros abrem em alta, com eleições e fim da escala 6x1 no radar

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os juros futuros avançam em toda a curva na manhã desta quinta-feira, 15, com mais força nos longos (cerca de 16 pontos-base), refletindo as incertezas com o cenário eleitoral, além de repercutir a aprovação da PEC do fim da escala 6x1. O juro curto tem viés de alta mesmo após as vendas no varejo terem ficado abaixo da mediana estimada.

Pesquisa Indexa/Broadcast revelou nesta quinta o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 44% das intenções de voto para segundo turno presidencial, ante 42% do presidente Lula (PT), empate técnico. A Quaest, divulgada na quarta, mostra Flávio com 46%, ante 44% de Lula, também empate técnico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O movimento dos juros está alinhado com o do dólar e ocorre mesmo com os rendimentos dos Treasuries em queda firme hoje. O petróleo Brent também cai.

Às 9h12, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,479%, de 13,468% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2029 subia para 12,595%, de 12,436%, enquanto o vencimento para janeiro de 2031 avançava para 12,655%, de 12,494% no ajuste de ontem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
MERCADO/JUROS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV