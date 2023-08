Taxas curtas e médias de juros caem 20 pontos-base em reação ao Copom

Os juros futuros curtos e médios caem ao redor de 20 pontos em ajuste à decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de cortar a Selic em 50 pontos-base, para 13,25%, e sinalizar mais cortes. Nos longos, o recuo é menor, ajudando na inclinação da curva. Às 9h26 desta quinta-feira, 3, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 caía para 12,455%, de 12,636% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 cedia para 10,48%, de 10,66%, e o para janeiro de 2027 caía para 10,01%, de 10,08%. O contrato para janeiro de 2029 marcava 10,43%, de 10,45% no ajuste de quarta-feira.

continua após publicidade