Taxas curtas de juros ficam estáveis após ata do Copom e longas recuam com exterior

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros curtos e médios operam estáveis na manhã desta terça-feira, 8, após a divulgação da ata do Copom, que reforçou o tom do comunicado da semana passada e indicou novo corte de 50 pontos-base da Selic em setembro.

O documento traz que o comitê julga como "pouco provável" uma intensificação adicional no ritmo de cortes da taxa Selic. Os longos têm leve queda, em sintonia com os rendimentos dos Treasuries. Mas o movimento é limitado pelo avanço firme do dólar, que subia a R$ 4,93 (+0,84%) há pouco.

Às 9h20, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 ia para mínima de 12,470%, de 12,476% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 recuava para 10,52%, de 10,53%, e o para janeiro de 2027 caía para 10,06%, de 10,112%. O DI para janeiro de 2029 recuava para 10,53%, de 10,578% no ajuste anterior.