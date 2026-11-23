Ainda que a escalada do dólar, que chegou a atingir o patamar psicológico de R$ 6 nesta segunda-feira, 23, invertendo para leve queda ao longo da tarde, e dúvidas acerca da política econômica do governo Lula 4 persistam como motivos de preocupação para o mercado, os juros futuros encerraram o primeiro pregão da semana em firme queda.

O movimento encontrou suporte em declarações do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e do diretor de Política Monetária, Nilton David, e foi acentuado pelo "risk-on" no mercado global ativado pelo retorno de Jensen Huang ao comando da Nvidia. No meio da sessão, a queda ganhou novo fôlego. As taxas longas, que antes subiam, passaram a ceder ao redor de 15 pontos-base, ao passo que os demais vencimentos chegaram a recuar na ordem de 20 pontos, embalados pela notícia de que a equipe econômica irá se esforçar para preencher as diretorias abertas no BC com um quadro "amigável ao mercado".

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No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) de janeiro de 2028 caiu de 14,832%, no ajuste de sexta-feira, a 14,645%. O DI para janeiro de 2029 anotou baixa a 15,080%, de 15,303%, e o DI para janeiro de 2031 cedeu a 15,265%, de 15,483%. Na ponta mais longa, o DI para janeiro de 2037 saiu de 15,44% a mínima intradia de 15,260%.

Segundo apurou a Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a sinalização de que são necessários nomes fortes no BC tem sido feita a Lula por diferentes agentes da equipe econômica, e profissionais de linha mais heterodoxa que circularam nos últimos meses estão descartados.

Mais cedo, embora não tenha sido observado efeito na curva, circularam nomes de quatro mulheres que teriam sido sondadas por Galípolo: Marina Palma Copola, diretora da CVM; Carolina Pancotto Bohrer, servidora de carreira do BC e chefe do Departamento de Organização do Sistema Financeiro; Cecilia Machado, economista-chefe do BOCOM BBM; e Cassiana Fernandez, chefe de pesquisa econômica para a América Latina do JP Morgan.

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Um estrategista de uma grande tesouraria avaliou que Cecília e Cassiana seriam "ótimos nomes". Como, porém, a notícia sobre as sondagens já vinha sendo comentada desde o período da manhã, avalia que o alívio nos DIs representou mais "uma tentativa 'ex-post' de explicar o movimento".

O quadro externo também deu suporte ao mercado local de renda fixa. As taxas futuras iniciaram a tarde rondando estabilidade e passaram a recuar, com mais força nos vértices curtos e médios em um primeiro momento. Para o economista-chefe do banco Bmg, Flávio Serrano, a primeira melhora na sessão refletiu a reintegração de Huang à Nvidia, que fez as ações da empresa dispararem. "Antes disso os juros estavam 'ok', e o câmbio piorando. Depois dessa notícia, tudo melhorou", apontou. As falas de Galípolo e Nilton David em eventos, em sua visão, representaram "mais do mesmo".

Já o estrategista que falou em condição de anonimato avalia que houve, sim, pontos dos discursos que elevaram ainda mais a barra para uma alta da Selic, o que ajudou a moderar os DIs, na medida em que tanto Galípolo quanto Nilton reforçaram que o nível do juro básico e o tempo em que ele permanece em patamar elevado importam mais que os movimentos na taxa. "Ou seja, reforçaram que estão mais inclinados ao 'higher for longer' do que para subir juros", disse.

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Segundo Nilton, para determinar a dinâmica ideal da política monetária, "o nível importa, não apenas o gradiente .... Outra questão é que o tempo de aperto também importa". Já Galípolo disse que a função de reação da autoridade monetária não mudou, e o BC buscará a estabilidade de preço, seu mandato "principal", mas terá "cuidado" pela suavização de ciclo econômico.

Apesar do alívio desta segunda, o sócio da One Investimentos, Pedro Moreira, diz que o cenário político e fiscal doméstico segue como vetor de pressão sobre os juros. "Essa leitura também aparece nas opções de juros para a reunião de dezembro do Copom, que passaram a indicar maior probabilidade de manutenção da Selic", disse.