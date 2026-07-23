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ECONOMIA

Taxas avançam na esteira de dólar, petróleo e yields de Treasuries

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em 23.07.2026, 09:26:00 Editado em 23.07.2026, 09:36:56
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Os juros futuros acompanham o avanço dos retornos dos Treasuries, petróleo e dólar nesta manhã de quinta-feira, 23, em meio à escalada do conflito entre EUA e Irã. O movimento é mais acentuado nos médios e longos, enquanto os curtos estão mais perto da estabilidade, num dia de agenda fraca.

Às 9h15, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,980%, de 13,954% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 subia para 14,595%, de 14,500%, e o vencimento para janeiro de 2031 subia a 14,745%, de 14,677% no ajuste anterior

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