Taxas avançam na esteira de dólar, petróleo e yields de Treasuries

Os juros futuros acompanham o avanço dos retornos dos Treasuries, petróleo e dólar nesta manhã de quinta-feira, 23, em meio à escalada do conflito entre EUA e Irã. O movimento é mais acentuado nos médios e longos, enquanto os curtos estão mais perto da estabilidade, num dia de agenda fraca.

Às 9h15, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,980%, de 13,954% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 subia para 14,595%, de 14,500%, e o vencimento para janeiro de 2031 subia a 14,745%, de 14,677% no ajuste anterior