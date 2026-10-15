Taxa de juros para hipotecas nos EUA se mantém em 7,4%, maior patamar em três anos

A taxa média de juros de longo prazo para hipotecas nos Estados Unidos se manteve estável nesta quinta-feira (15). A divulgação dos dados ocorre todas as semanas, apresentando uma média das taxas de empréstimos do período.

A hipoteca de taxa fixa de 30 anos manteve a média da semana passada, em 7,40% ao ano. Apesar da estabilidade, esta é a maior média desde 26 de outubro de 2023, quando a taxa média de juros para hipotecas atingiu 7,79%. Um ano atrás, em 15 de outubro de 2025, a taxa era de 6,27%.

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Tradicionalmente, os empréstimos hipotecários americanos são oferecidos em duas modalidades: os com taxa fixa de 30 anos e os com taxa fixa de 15 anos.

Já a hipoteca de taxa fixa de 15 anos caiu para 6,71% ao ano, abaixo dos 6,73% da semana passada. Sua maior média foi de 7,03%, também em 26 de outubro de 2023. Há um ano, a taxa era de 5,52%.

A alta em ambas as taxas ao longo do último ano é explicada, em parte, pela inflação.