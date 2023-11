Taxa de desemprego nos países da OCDE permanece em 4,8% em setembro

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)

A taxa de desemprego dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) ficou em 4,8% em setembro, repetindo o patamar do mês anterior e seguindo abaixo de 5% desde julho de 2022, de acordo com relatório da OCDE publicado nesta terça-feira, 14. Em setembro, o índice de desemprego subiu em relação a agosto em 16 países da OCDE, seguiu estável em 11 e recuou em seis, detalha o documento. Por outro lado, o número de desempregados na OCDE avançou para 33,3 milhões em setembro, atingindo o maior nível em 2023, graças principalmente a um aumento no total de homens sem ocupação, diz a organização.