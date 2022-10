Taxa de desemprego no Reino Unido cai a 3,5% no trimestre até agosto

Sergio Caldas (via Agência Estado)

A taxa de desemprego no Reino Unido caiu a 3,5% no trimestre até agosto, de 3,8% nos três meses anteriores, em meio a um salto no número de pessoas classificadas como inativas, segundo dados publicados nesta terça-feira, 11, pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país. Como resultado, o indicador atingiu nova mínima desde 1974.

Já o número de pessoas empregadas no Reino Unido teve aumento de 69 mil em setembro ante agosto, atingindo novo recorde de 29,7 milhões, informou o ONS.

O salário semanal médio, excluindo-se bônus, registrou avanço anual de 5,4% no trimestre até agosto, depois de subir 5,2% no trimestre anterior. Ajustado pela inflação, o salário com bônus teve queda de 2,9% no período.